Aprilia. Fibra ottica a Casalazzara, precisazioni sui prossimi lavori FiberCorp TIM, tutte le vie interessate

Fibra ottica a Casalazzara, dall’Amministrazione comunale alcune precisazioni sui prossimi lavori FiberCorp TIM

“In questi giorni abbiamo letto la lettera-appello di numerosi cittadini di Casalazzara, che chiedevano la fibra per far fronte ad esigenze lavorative e familiari – dichiara in una nota l’Assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – ci sembra dunque importante informare i cittadini che proprio nelle prossime settimane, a Casalazzara così come in altre zone periferiche della Città, prenderanno il via i lavori previsti dal piano di cablaggio di FiberCorp, la società del Gruppo TIM incaricata di portare la fibra ottica fino alle abitazioni dei cittadini”.

La nuova rete super-veloce consentirà, anche nell’area periferica a confine con la Provincia di Roma di accelerare i processi di digitalizzazione, a beneficio di cittadini e imprese e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza.

I lavori interesseranno in un primo momento via Torre Bruna, via Pontina Vecchia, via Bernina, Via Pasubio, via Cevedale, via Spluga, via dei Rutuli, via Campoleone, via Fumaiolo, via Falterona, via Casalazzara, via Monte Pennino, via Bormida, via Trebbia e via Sarla.

“È mia intenzione nei prossimi giorni convocare, insieme ai tecnici di FiberCorp, i cittadini e i comitati che hanno promosso la raccolta firme per la fibra a Casalazzara per poter mostrare modalità e tempi dei lavori – prosegue l’Assessora Caporaso – Le pratiche autorizzative per le prime vie interessate dagli interventi sono concluse: i lavori dovrebbero dunque partire a breve. Alla fibra, inoltre, con il nuovo anno si aggiungerà anche la nuova metanizzazione prevista per il quartiere di Casalazzara: 2i Rete Gas ha già ottenuto il via libera ed è in fase di progettazione degli interventi”.