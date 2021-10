Anzio. Incidente Scuola Angelita da dove proveniva la sostanza irritante?

1 OTTOBRE 2021 , SCUOLA ANGELITA (ex-Spalviera) – COMUNICATO COMI.DI.TE. Anzio

Venerdi 1 ottobre 2021 ci è stato segnalato un incidente accaduto presso la scuola Angelita di via Cipriani in Anzio. Alcune maestre ed alcuni bambini hanno accusato malori per inalazione di presunte sostanze tossiche.

E’ intervenuto un aderente al nostro Comitato.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco (anche con un veicolo NBCR – nucleare, batteriologico, chimico, radiologico ), ARPA Lazio e comune di Anzio. La scuola è stata evacuata.

Il sindaco Candido De Angelis, nel corso del consiglio comunale di martedi 5 ottobre 2021, ha letto parte del verbale redatto nel corso della della stessa giornata da VVF e/o ARPA Lazio.

Nel verbale si parla di sostanza gassosa simile ad ammoniaca, proveniente da nord-est rispetto alla scuola. Pare che sia stato fatto un sopralluogo presso l’impianto biometano Anziobiowaste, posto a trecento metri dalla scuola (le leggi ed i regolamenti regionali prevedono 500 – 1000 metri).

Dal sopralluogo pare non siano stati riscontrati malfunzionamenti dell’impianto.

Da dove proveniva la sostanza irritante?

In attesa che la dirigente scolastica, i docenti ed i genitori degli alunni facciano regolare denuncia presso le pubbliche autorità (se non è già stata fatta), ipotizziamo che la sostanza irritante potrebbe provenire da un impianto industriale limitrofo, da Anziobiowaste, da campi agricoli trattati con concimi o diserbanti (ma non vi sono campi nelle immediate vicinanze), o da una fuga di gas metano di rete.

Il Comitato per la difesa del territorio (COMI.DI.TE.) di Anzio, recentemente costituito, ha chiesto copia del verbale al comune di Anzio ed ai VVF /ARPA Lazio, e chiede con forza che venga fatta piena luce sull’accaduto, onde evitarne il ripetersi. Il sindaco ha detto, sempre nel corso del sopracitato consiglio comunale, che al ripetersi di un episodio similare, la scuola verrà trasferita. Il prossimo episodio potrebbe avere conseguenze ben più gravi. E ricordiamo che accanto alla scuola ci sono 5 (cinque) palazzine di edilizia popolare. Trasferiamo anche quelle?

COMI.DI.TE. Anzio