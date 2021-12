Anzio. La Farmacia “5 Miglia” e il Rotary per un “Natale in Sicurezza”

“A Natale è difficile rinunciare ad abbracciare parenti ed amici, allestire tavole piene di cibo da condividere con chi si ama. Lo abbiamo già dovuto fare lo scorso anno e, ciononostante, il picco dei contagi nel gennaio del 2021 si era alzato causando nuovi contagi e vittime. La nuova variante pare sia più contagiosa e può colpire più facilmente le persone fragili e i bambini.

È dunque indispensabile organizzarsi con senso di responsabilità.

Venerdì 24 dicembre dalle 10 alle 12 sono stati donati dalla farmacia “5 Miglia” 300 tamponi salivari alle famiglie di bambini dai 5 ai 12 anni, con lo scopo di evitare focolai familiari che coinvolgono i bambini e i nonni.

Il dott. Mauro ha dichiarato che, con la dottoressa Anna Lucia Garbuggio socia della farmacia, questa idea è nata per essere ancora una volta di supporto al nostro territorio.

La farmacia “5 Miglia” da tempo si dedica a programmi di sostegno ai più bisognosi aiutando la Comunità di Sant’Egidio e la comunità magrebina di Lavinio con tamponi e screening gratuiti; a settembre, prima della riapertura delle scuole, ha organizzato lo screening scolastico.

L’intento del progetto “Natale in Sicurezza” ha proprio lo scopo di contrastare il diffondersi del Covid. “Abbiamo voluto donare alla comunità tamponi salivari dedicati ai più piccoli”, ha dichiarato il dott. Mauro, “per salvaguardare i nonni dal possibile contagio da parte dei bambini non vaccinati durante gli incontri famigliari delle festività. I tamponi salivari, ormai introvabili, hanno una buona attendibilità, paragonabile ai test antigenici nasali, ma di più facile esecuzione in ambito domestico.”

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il R.C. Costa Neroniana e la Croce Blu ed ha avuto il Patrocinio del Comune di Anzio, sostenuto sia dal Sindaco Candido De Angelis e dal Presidente del Consiglio Comunale Roberta Cafà.

Roberta Cafà, il vice Sindaco Danilo Fontana ed il Comandante Gilberto Zampighi, presidente del Rotary Club Costa Neroniana, hanno partecipato alla distribuzione dei tamponi salivari.

Anche il Rotary è impegnato da sempre in attività di service con progetti a favore di chi ha bisogno; il nuovo Club, nato da pochi mesi, si è già distinto in attività meritevoli per il nostro territorio indirizzando le proprie energie a favore della missione, della visione e di quello che è l’emblema della cultura rotariana: servire in modo incondizionato.

I volontari ed il presidente della Croce Blu di Anzio, Francesco Zuccaro, hanno coordinato la distribuzione dei tamponi”.