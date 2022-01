Intervento record per riparare il cedimento della strada. Questa mattina avevamo pubblicato la foto notizia nella quale si evidenziava il cedimento del manto stradale su via 4 novembre, in pieno centro a Nettuno. Sul posto ieri sera erano intervenuti i vigili urbani che avevano fatto transennare il tratto di strada. Oggi, in tarda mattinata, l’intervento di una squadra di Acqualatina per riparare la perdita d’acqua causa del cedimento del manto stradale.