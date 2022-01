La scrittrice Edith Bruck torna sul tema della cittadinanza onoraria a Mussolini, in una intervista su 7 del Corriere della Sera

Adele di Consiglio era solo una bambina quando è dovuta scappare dai rastrellamenti per rifugiarsi a Roma dove il suo papà fu catturato e deportato. Aveva 12 anni ed ha aspettato tutta la vita il suo ritorno. David Di Consiglio matricola 18007, fu deportato da Fossoli ad Auscwitz il 5 aprile 1944, per morire in luogo ignoto. Stessa sorte per suo zio Cesare deportato a Dachau e per lo zio Leone fucilato mentre tentava la fuga. Alle fosse Ardeatine invece è sepolto suo nonno materno Dattilo ed un intera generazione dei Di Consiglio il più piccolo aveva 14 anni. Adele Di Consiglio oggi ha 86 anni e vive ad Ad Anzio. Sono in molti a chiedere che le venga riconosciuta la cittadinanza onoraria, negata durante un consiglio comunale.