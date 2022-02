Anzio. Le voci della manifestazione ” il silenzio è mafia”

Due Commissioni, nominate dal Prefetto col via libera del governo, stanno compiendo verifiche in vista di un possibile scioglimento dei Comuni. durante la manifestazione “il silenzio è mafia” di questa mattina, i cittadini raccontano alle agenzie giornalistiche il perché della loro presenza in piazza.

È una ragione politica a sconcertare Giorgio Buccolini: “Ero candidato nella lista di De Angelis, non sono entrato in Comune per pochi voti. L’ho sostenuto sempre finche’ non sono successi alcuni episodi che stridono con la mia concezione dorotea e col mio vissuto. Non e’ immaginabile che un primo cittadino lasci il suo posto in consiglio per andare a puntare il dito contro un’esponente dei 5 Stelle dicendole ‘Se succede qualcosa ai miei figli, succede anche ai tuoi’. O che dica a un’altra consigliera a cui hanno tagliato le gomme e mandato un proiettile frasi come ‘Hai l’ascella putrida’. E nessuno dell’opposizione, in questi e in altri casi gravi, ha replicato”.

Valerio Marchione di Nettuno e’ uno di quelli che non e’ rimasto di stucco per i 65 arresti. Ha 40 anni e ne aveva poco piu’ di 20 quando ebbe un incontro ravvicinato con Antonio Gallace, detto Michael Jackson per le sue pose da rockstar, che lo prese a cattive parole rivendicando il suo profilo criminale mentre lui, giovane attivista, affiggeva manifesti nelle case popolari. “Era una famiglia che noi ragazzi conoscevamo bene perche’ riforniva il mercato di droghe leggere”. Quell’incontro col clan al centro dell’inchiesta della Dda ha indirizzato la sua vita verso uno scopo. “Lo vedi com’e’ meraviglioso ma anche maltrattato questo territorio – indica il mare, il promontorio del Circeo, le isole pontine ma anche gli abusi edilizi, ville liberty e castelli lasciati andare e le barche che vendono il pesce sul molo “non si potrebbe, solo qui succede” -. Ecco, voglio proteggerlo perche’ lo amo. Per questo vado in continuazione dalle forze dell’ordine a presentare esposti da cui poi nascono processi. Ogni volta sono contenti di vedermi, mi dicono: ‘Siete cosi’ pochi a denunciare e che, ti cacciamo via?'”.