Anzio. Collaudo rete fognante in via Etna, da Comune di Aprilia invito a procedere con predisposizioni ad allaccio

Collaudo rete fognante in via Etna, da Comune di Aprilia invito a procedere con predisposizioni ad allaccio

Il Comune di Aprilia informa i cittadini che sono in corso le operazioni di collaudo della rete fognante ed idrica di Via Etna. L’ente sollecita quanti non abbiano già provveduto, a realizzare quanto prima la predisposizione di allaccio, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web istituzionale.

La procedura consente di predisporre l’allaccio, in attesa che Acqualatina – la società che gestisce il servizio – autorizzi lo scarico dei reflui, dopo la presa in carico e la messa in esercizio delle reti.

Il Comune ricorda che il mancato allacciamento degli scarichi delle utenze private alla rete di fognatura nera comunale comporta il persistere di condizioni igienico sanitarie precarie e contrasta con l’esigenza di ridurre i rischi di contaminazione della falda acquifera e di migliorare la qualità ambientale del territorio.

Lo scarico non autorizzato di acque reflue domestiche provenienti da edifici isolati ad uso abitato, inoltre, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 600 fino a 3000 euro. Il Comune di Aprilia procederà ad effettuare controlli sul territorio per verificare il rispetto delle prescrizioni, attraverso la Polizia Municipale.