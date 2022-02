Il Rotary Day dedicato ai bambini ricoverati all’ospedale dei Castelli

Il 23 febbraio del 1905 a Chicago l’avvocato Paul P. Harris, con quattro amici, decise di costituire il primo Rotary Club. Il suo obiettivo era quello di consentire a professionisti di vari settori di incontrarsi per scambiare idee, creare rapporti di amicizia e proporre iniziative di servizio a favore della comunità.

È da 117 anni, dunque, che il Rotary è impegnato con i suoi soci a fare del bene nel mondo.

Tradizionalmente per il Rotary Day si celebrano ovunque eventi per ricordare la nascita dell’associazione.

Quest’anno per ricordare l’anniversario, il Rotary Club Satellite di Aprilia – Cisterna “Costa Neroniana” ha pensato di organizzare molte Giornate Rotariane di Service, donando giocattoli ai bambini delle case famiglia del nostro territorio e a quelli ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale dei Castelli.

In un grande abbraccio collettivo i soci hanno voluto sentirsi tutti insieme un’unica grande famiglia. Bambole, costruzioni, peluche, puzzle, macchinine, hanno portato un sorriso a tantissimi bambini.

La prima fase del progetto ha riguardato la raccolta dei doni, grazie all’aiuto dell’azienda Europlanet, che sono stati ordinati per età ed impacchettati dai soci del club per la consegna.

La seconda fase del progetto ha visto i rotariani del Costa Neroniana partecipare alla distribuzione dei giocatoli a 5 case famiglia e all’ospedale. L’iniziativa è durata più un mese, dal 20 di gennaio al 26 di febbraio ed i giocattoli donati sono circa 250.

In occasione dell’ultima giornata di service dedicato al Rotary Day, sabato 26 febbraio alcuni soci del club con l’assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, dott.ssa Velia Fontana, hanno consegnato all’Ospedale dei Castelli i giocattoli per i bambini del reparto di pediatria. Il dott. Ingravalle del Direttivo Ospedaliero, il dott. Carucci, pediatra di neonatologia, i coordinatori De Angelis e Fasolaro hanno ringraziato, anche a nome del Primario di Pediatria, dott.ssa Giovanna Marigliano, il Costa Neroniana per la sensibilità dimostrata nei confronti dei loro piccoli pazienti e si sono detti commossi di ricevere questi doni, che regaleranno un sorriso ai bambini del reparto che, affrontando la malattia al di fuori del loro contesto famigliare, spesso sono impauriti e spaesati.

Il gioco rappresenta un’attività fondamentale per la serenità dei bambini; attraversa tutta l’infanzia ed accompagna ogni fase della crescita, creando un ponte tra realtà e fantasia ed è lo stimolo migliore per lo sviluppo emotivo e cognitivo dei bambini.

Il dott. Gaetano Mauro, socio del club, in occasione di una consegna dei giocattoli ha sottolineato: “Nessuno può resistere al sorriso di un bambino. È un incantesimo fatto per cambiare il mondo.”