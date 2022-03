Nettuno. Il Pd 8 marzo: agire affinchè non ci siano più discriminazioni di genere

Il PD di Nettuno vuole fare gli auguri a tutte le donne in questo giorno

che dovrebbe essere di festa. E’ improprio purtroppo parlare di festa ma deve essere allora il giorno in cui si deve riflettere e agire affinchè non ci siano più discriminazioni di genere. Il giorno per riflettere su come modificare la nostra società affinchè non avvengano piu violenze. Il giorno in cui riflettere che la donna è la colonna portante della società civile. Dobbiamo riflettere e agire affinchè questo giorno possa essere veramente un giorno di festa.

La segretaria Carla Giardiello e tutte le donne del PD di Nettuno