Anzio. Oggi, martedi 8 alla rassegna il Film “Il matrimonio di Rosa”

Oggi, martedì 8 marzo il film “Il matrimonio di Rosa” è in programma al Cinema Multisala Moderno di Anzio, agli orari 16,30 e 18,30. Il nono lungometraggio dell’attrice e regista madrilena Icíar Bollaín racconta la storia di Rosa, generosa e sempre di fretta, che somiglia a moltissime donne. A quelle che si sacrificano più del loro compagno, a quelle che accettano il padre in casa perché sono femmine, a quelle che mettono in secondo piano le loro esigenze rispetto a quelle degli altri, badando ai bambini o ascoltando all’infinito le lamentele del prossimo. Rosa (Candela Peña) è una sarta 45enne che lavora nel cinema, vive a Valencia e non è felice. Ha una figlia, Lidia, che ha due gemelli; suo fratello Armando si sta separando dalla moglie e le affida tutte le volte che può i suoi figli mentre la sorella Violeta non ha tempo di occuparsi del loro anziano genitore Antonio che, tra l’altro, sta così bene con Rosa da voler lasciare la propria abitazione per andare a vivere insieme. Tutti fanno conto su Rosa per curare bambini, anziani, gatti e così lei decide di lasciare la città e di sposarsi con la persona che ha deciso di amare di più: sé stessa…

Quest’anno è un 8 Marzo diverso. Con una guerra alle porte, le parole d’ordine sono “8 Marzo di Pace, Solidarietà ed accoglienza”. Perciò, dalle ore 20.00, ci spostiamo nella vicina Piazza Pia, sempre ad Anzio, per una fiaccolata di solidarietà. Saranno presenti alcune amiche ucraine per portare

la loro testimonianza.