Dolphins, domenica la festa delle famiglie con un pensiero all’Ucraina

Un messaggio di amicizia e pace quello che i Dolphins Anzio vogliono lanciare domenica prossima, 27 marzo, nella giornata dedicata alle famiglie. Un giorno per stare insieme, sfidarsi tra genitori e figli sul diamante, far conoscere il baseball a chi si avvicina per la prima volta, restare a pranzo tutti insieme e ricordare che sport, divertimento e solidarietà vanno a braccetto.

Saranno ospiti presso gli impianti “Renato Reatini” e “Stefano Pineschi”, infatti, famiglie e ragazzi ucraini, alcuni dei quali residenti in città e altri arrivati a seguito della guerra che sta interessando quel Paese.

Parteciperà, fra gli altri, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana.