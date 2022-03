Anzio. Oggi alla rassegna il film “I’m Your Man”

E se qualcuno “fabbricasse” la Persona che corrisponde ai nostri sogni? È il quesito che pone il Film I’M YOUR MAN, in programma oggi, MARTEDÌ 22 MARZO, al Cinema Multisala Moderno di Anzio, agli orari 16,30 e 18,30. I’M YOUR MAN, della Regista tedesca Maria Schrader, è una commedia sentimentale originale e raffinata sull’incontro tra sentimenti e tecnologia. Alma (Maren Eggert) è una donna delusa dalla vita e dall’amore, appassionata solo del suo lavoro. Al fine di ottenere dei fondi per il suo lavoro di ricercatrice, accetta di partecipare ad uno studio particolare: collaudare l’ultimissima tecnologia in fatto di robotica: un androide-partner dalle sembianze umane, costruito su misura attorno alla sua acquirente, per soddisfarne ogni desiderio fisico, emotivo o intellettuale. Scettica ma disposta a tollerare tre settimane di prova, Alma fa entrare in casa sua Tom (lo interpreta il Dan Stevens di “Downton Abbey”), un uomo artificiale programmato per essere il partner perfetto, un robot ideato per farla felice. Cosa succederà tra Alma e Tom dopo le tre settimane che devono trascorrere insieme…? I’M YOUR MAN tenta di dare una risposta alla domanda su cosa sia davvero il nostro desiderio e su quello che ci aspetta quando intraprendiamo una relazione affettiva. I’M YOUR MAN ha meritato l’Orso d’Argento per la miglior interpretazione femminile a Maren Eggert.