Ad Aprilia gruppi di auto mutuo aiuto in favore di caregiver di persone affette da Alzheimer Perusini e demenza

OGGETTO: Gruppi di auto mutuo aiuto

Dal mese di aprile è possibile partecipare a gruppi di auto mutuo aiuto in favore di caregiver di persone affette da Alzheimer Perusini e altre forme di demenza.

Avvalendosi di professionisti come psicologi e psicoterapeuti i gruppi di auto mutuo aiuto mirano a presentare e donare, al caregiver familiare, competenze e abilità non solo come strumento di conforto, anche in considerazione della pandemia da COVID-19, i lunghi periodi di lockdown e il conseguente isolamento, ma anche come capacità di saper affrontare e gestire le difficoltà derivanti da malattie come l’Alzheimer Perusini e altre forme di demenza.

Il servizio mira a favorire la condivisione, il confronto, la solidarietà.

L’obiettivo è dare ascolto al “caregiver familiare”; creare una rete di volontari stabile e agire per migliorare la qualità della vita del caregiver rafforzando relazioni familiari intergenerazionali, impegnandosi ad escludere o contenere la percezione dell’isolamento e della solitudine.

Sono previsti quaranta incontri annui, in ogni incontro è garantita la presenza di uno psicologo o psicoterapeuta.L’obiettivo del servizio è offrire, al caregiver, il sostegno di cui ha bisogno.

La sede per lo svolgimento degli incontri sarà messa a disposizione dai Comuni del Distretto o dall’associazione Alzheimer Uniti Aprilia- ODV.

Per iscriverti e/o ricevere maggiori informazioni contatta:

Giovanni 328 25 16 663

Giulia 366 71 17 414