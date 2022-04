Nettuno. Alicandri: Buoni acquisto, molte famiglie rimaste fuori causa poco tempo concesso per domande

La settimana scorsa si è chiuso il bando per i nuovi buoni acquisto per le famiglie in difficoltà, purtroppo però molte famiglie sono rimaste fuori a causa del poco tempo concesso per fare le domande. Com’è noto infatti per ricevere l’isee servono circa 15 giorni e quindi chi lo ha richiesto appena uscito il bando non sempre ha fatto in tempo ad averlo in modo da presentare la domanda. Si faccia quindi un nuovo bando non appena si sia esaurita la graduatoria attuale. D’altronde i fondi, come già detto, avrebbero coperto almeno un migliaio di domande e molto difficilmente si è arrivati a questa platea di richieste. Si rammenta inoltre che i fondi sono finalizzati e quindi se non saranno spesi per aiutare le famiglie in difficoltà dovranno essere restituiti da parte del comune allo stato ed alla regione e quindi non ha alcun senso non ampliare il più possibile la platea delle famiglie in difficoltà da aiutare.

Roberto Alicandri