Anzio. Istituto Apicio Colonna Gatti: Concluso con successo il progetto europeo “Mosaic Art”

Venerdì 6 maggio 2022 si è conclusa con successo la settimana di mobilità incoming del Progetto di partenariato tra scuole del programma Erasmus Plus ‘MOSAIC ART’ che ha visto protagonisti team di insegnanti e studenti provenienti dalla Polonia, Portogallo, Romania e Turchia ospiti dell’Istituto APICIO COLONNA GATTI di Anzio. Dopo, una lunga ed accurata fase di preparazione, si è dato vita ad un’ esperienza interculturale unica. Per la prima volta l’Istituto ha ospitato, per una settimana, studenti e docenti di altre nazioni. L’Istituto non è nuovo a esperienze di progetti europei, ma questa volta ha avuto il ruolo di accogliere e organizzare il progetto che ha visto coinvolti, in totale 32 persone tra docenti e studenti. Gli studenti italiani hanno partecipato con entusiasmo e interesse ad attività, lezioni, laboratori e visite guidate in chiese e musei dimostrando di avere alte competenze nell’uso della lingua inglese. Guidati dai loro insegnanti, hanno mostrato di sapersi molto ben cimentare in questa esperienza di scambi interculturali. Il tema dell’intero progetto è stato il Mosaico e la sua Storia. La nostra nazione vanta un patrimonio prezioso in tema di mosaici e di cultura ad esso collegata. Il team ha preparato attività pratiche dove gli stessi studenti, suddivisi in gruppi misti, hanno realizzato piccoli mosaici con kit predisposti. Anzio possiede, nel suo bel museo archeologico, preziose testimonianze di mosaici che gli studenti e docenti hanno visitato ed apprezzato moltissimo. Per Ogni uscita didattica gli studenti italiani avevano realizzato materiali informativi in lingua inglese. Ovviamente sono stati i mosaici di Roma a far letteralmente innamorare l’intero gruppo dei partecipanti che hanno mostrato stupore, ammirazione per questi capolavori italiani. L’intero Istituto ha mostrato grande partecipazione e senso di accoglienza verso gli ospiti. E’ stato preparato un coffee break di benvenuto ed un buffet pranzo eccellente con molte prelibatezze. Il team Erasmus della scuola costituito dalle professoresse Emilia De Santis, Roberta Rinaldi e Paola Fusani ha organizzato tutte le attività e guidato e supportato l’intero gruppo. Un ringraziamento speciale va alla Dirigente scolastica, professoressa Maria Rosaria Villani che ha, con grande entusiasmo. supportato questa lodevole esperienza. Il progetto ora continuerà nelle altre nazioni coinvolte, prossima destinazione il Portogallo.