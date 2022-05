Anzio. #Slot Mob: sabato 21 maggio evento di sensibilizzazione sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico

Le associazioni che aderiscono al Coordinamento organizzativo #Slot Mob sul territorio di Anzio e Nettuno, per iniziative e manifestazioni legate ad attività volontarie di sensibilizzazione ed informazione sui rischi del gioco d’azzardo, culminate nell’evento Slotmob#219 svolto ad Anzio in Piazza Pia, invitano la cittadinanza a partecipare numerosa, sabato 21 maggio dalle ore 16.30 alle ore

19.00, presso la Chiesa di San Benedetto al Quartiere Europa ad Anzio per un evento di sensibilizzazione sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Presenteremo il saggio: “La pandemia da Azzardo: il gioco ai tempi del Covid-rischi, pericoli e proposte di riforma”, edito da “Altraeconomia” e scritto da Claudio Forleo e Giulia Migneco, di “Avviso Pubblico”, una rete nazionale di Enti Locali e Regioni di schieramenti politici diversi, che operano per prevenire e contrastare mafie, corruzione e per promuovere una cultura della cittadinanza responsabile.

Sarà presente l’Autrice, Giulia Migneco, Responsabile Comunicazione di

Avviso Pubblico, che esporrà il dilagare dei profitti ottenuti attraverso il gioco

d’azzardo con i correlati problemi sociali e di salute pubblica ed effettuerà una panoramica di ciò che i Comuni possono fare per contrastare il proliferare dell’azzardo e i suoi legami con il crimine organizzato.

Altri ospiti saranno: Carlo Tucciello, Referente del Tavolo di contrasto

all’azzardo della Diocesi di Gaeta, che presenterà alcuni dati sul fenomeno del

territorio della Diocesi, confrontandoli con quelli di Anzio e Nettuno e Davide

Palmigiani, docente di Matematica e Informatica che farà un intervento dal titolo: “Il banco vince sempre (?)- Giochi onesti e probabilità” per farci riflettere sulla frequente probabilità di perdita nel giocare d’azzardo.

Infine, saranno organizzate alcune attività ludiche per promuovere il gioco come attività creativa, libera, spontanea, autentica, connaturata all’essere umano e non legata all’azzardo.

RETI DI GIUSTIZIA-Il SOCIALE CONTRO LE MAFIE

MOVIMENTO DEI FOCOLARI

AZIONE CATTOLICA DI ALBANO-PARROCCHIA SANT’ANTONIO ABATE DI

FALASCHE

C.N.G.E.I. SEZIONE SCOUT DI ANZIO-NETTUNO APS

GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. ANZIO-NETTUNO 1