Nettuno. Sabato 21 da Baraonda: ” Blues che viaggiano in prima classe”

Un concerto/racconto, un viaggio nel blues in cui l’autore attraverso musica e narrazione racconterà la storia del blues dalla sua prospettiva speciale di musicista.

Insieme alla splendida voce di GIO BOSCO, il maestro MARIO DONATONE si esibirà a BARAONDA in BLUES CHE VIAGGIANO IN PRIMA CLASSE

Concerto – racconto a cura di Mario Donatone, voce e piano & Gio Bosco, voce.

Blues che viaggiano in prima classe è un CONCERTO – RACCONTO ispirato alle due opere più recenti di Mario Donatone: il cd “Blues is my bad medicine ” e il libro omonimo dello spettacolo.

Un dialogo tra musica e racconto che si muovono su due piani diversi ma parlano e comunicano tra loro attraverso i brani del cd e gli aneddoti, le storie e i contesti storici e culturali in cui è nato il blues, puntando l’attenzione sul meraviglioso incontro del blues con il rock attraverso le versioni e gli arrangiamenti di artisti importanti.

Cream, Led Zeppelin, Rolling Stones, Nirvana e tanti altri.

Uno spettacolo di Teatro Musica in cui si intrecciano sonorità, musica, canto e narrazione.

Contributo soci 10€

Necessaria prenotazione

L’evento si svolgerà nel rispetto delle Norme anticovid vigenti

Dalle 19:30

nella centralissima sede di Baraonda in Via Santa Maria 26/28 Nettuno (RM)

INFO E PRENOTAZIONI: 3393957722 – 3336560552