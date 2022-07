Commissariato Anzio Nettuno. ‘Campagna sicurezza per gli anziani’, incontro con i pensionati dell’Uttat

Nonostante la canicola che spinge le persone anziane a restare a casa, continuano ad esserci truffe ai danni degli stessi, seguendo il progetto della campagna sicurezza per gli anziani, voluta dalla Questura di Roma, nella settimana appena passata, si sono avuti incontri per sensibilizzare le persone a alzare l’asticella dell’attenzione, nei confronti di persone che seppur dimostrando benevolenza nei confronti delle ignare vittime, pongono in essere comportamenti delinquenziali. proprio seguendo l’imput, è stato organizzato presso l’Uttat di Nettuno, in occasione della premiazione del personale andato in pensione, un incontro piacevolmente interessante, con una ottima partecipazione di tutta la platea.