Dissesto idrogeologico, il comune di Nettuno ottiene 2 milioni di euro dal ministero dell’Interno e dal MEF

Due progetti per contrastare il dissesto idrogeologico attraverso la regimentazione delle acque meteoriche sono stati finanziati dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comune di Nettuno ha ottenuto circa 2 milioni di euro per lavori da eseguire in località “Seccia – Pantani” e in località “Marmi”.

Sono stati anche ammessi, ma al momento non finanziati per dare priorità ai progetti sul rischio idrogeologico, altri quattro progetti presentati dal Comune di Nettuno. Questi interventi per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro riguardano la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali e nello specifico di via Santa Barbara, Via Traunreut, Via della Liberazione e Piazza Garibaldi.

“Sono contentissimo. Ancora risorse del Ministero dell’interno e del MEF – dichiara il Commissario Strati – investite sul Comune di Nettuno per finanziare importanti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Dobbiamo dire grazie alla precedente Amministrazione e a chi ha lavorato per la presentazione dei progetti come il Geometra Valter Vittozzi che, pur in pensione, ha continuato a collaborare con la solita passione con l’Ufficio tecnico”.