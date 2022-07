Estate sicura a Torre Astura: pattuglie, primo soccorso e bagni chimici

Ancora interventi per Torre Astura, uno dei posti più caratteristici della Regione Lazio sponsorizzato anche dal portale Visit Lazio. Un’area naturalistica incontaminata, liberamente accessibile dalle 7,30 alle 19 dal parcheggio di via Valmontorio che è stato interessato questa settimana da un intervento di razionalizzazione dei posti auto. Da questo weekend, inoltre, sarà attivo il servizio di controllo e pattugliamento dell’arenile affidato alla società nazionale Salvamento Anzio-Nettuno. il progetto prevede l’articolazione di un servizio di assistenza, informazione e primo soccorso con l’utilizzo di unità a terra con operatori qualificati; pattugliamento giornaliero dell’arenile con QUAD adibito a primo soccorso munito di defibrillatore; unità mobile attrezzata per uso promiscuo; diffusori audio per le comunicazioni con l’utenza; pattuglie di unità cinofile. Previsti anche bagni chimici per l’utenza.