Aprilia. Bilancio positivo per gli eventi estivi di luglio

L’amministrazione comunale informa che con l’appuntamento di ieri sera si è

conclusa la rassegna 2022 denominata Shopping Days che ha caratterizzato l’intero mese di luglio dell’estate apriliana. Musica, spettacoli, arte, cultura e negozi aperti fino a tardi hanno ritmato i tradizionali giovedì sera registrando tra le vie del centro la presenza di tantissimi cittadini. Sfilate di moda, musica live on the road e spettacoli per i più piccoli. E ancora dimostrazioni sportive, mercatino dell’antiquariato e artigianato, presentazioni di libri, infiorata e momenti dedicati all’arte. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto dalle iniziative del mese di luglio, commenta il sindaco di Aprilia Antonio Terra, grazie alla sinergia tra gli assessorati, il lavoro della Pro Loco e la collaborazione preziosa di associazioni e gruppi di cittadini, è stato proposto alla città un cartellone estivo ricco di eventi. Un’offerta completa rivolta sia ai giovani che alle famiglie. Un buon risultato sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo con il quale abbiamo coinvolto nella rassegna di luglio non solo piazza

Roma ma abbiamo esteso gli appuntamenti in diversi quadranti della città. Siamo soddisfatti anche e soprattutto per la risposta da parte della cittadinanza che ha riempito, in maniera composta, i giovedì dello shopping days e tutte le iniziative collaterali. A nome dell’amministrazione ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi”.

Ieri sera, inoltre, si è chiuso in piazza Roma il contest musicale Aprilia Original Music 2022, concorso musicale promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Aprilia, in collaborazione con la Pro Loco e

l’associazione Arci La Freccia. Dopo le eliminatorie che hanno visto gareggiare

presso il palco dell’ex mattatoio di via Cattaneo 12 proposte musicali, ieri sera in

piazza Roma sono andate in scena le finali del contest musicale dedicato alla scena apriliana. Hanno vinto la kermesse 2022 presentata dalla coppia Jonny Passa e Tiziana Mammucari con la partecipazione di Tonino Sarinelli dell’Arci La Freccia, La vecchia Farfisa, secondi classificati Eant & 7ed Sound mentre sul terzo gradino del podio sono saliti i Noname. Per i vincitori del concorso musicale buoni spesa per acquistare strumenti musicali. La presentazione del libro “A superar lo inferno” di Simone Terreni ha, invece, chiuso gli eventi di luglio di piazza delle Erbe. L’incontro

introdotto dal consigliere comunale Vittorio Marchitti, inserito nella rassegna “Mille e un autore” curata dall’assessorato alla Cultura, ha presentato letture del XXVIII canto dell’inferno da parte della Setta dei Poeti estinti. Sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Aprilia Antonio Terra e l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci.

