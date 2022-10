Anzio. Chiesa Lido Dei Pini, “Truffe a danno degli anziani” i Carabinieri spiegano come evitarle

Utile e molto partecipato l’incontro organizzato dai Carabinieri della Compagnia di Anzio presso la chiesa “Assunzione beata Vergine Maria” di Lido Dei Pini per trattare il tema della prevenzione delle truffe in danno di anziani. Alla fine della messa pomeridiana del parroco Don Martino ha dato la parola al Capitano Alessandro De Palma comandante della Compagnia di Anzio, che accompagnato dal Luogotenente Giuseppe Luca, ha consigliato ai presenti- tra cui molti anziani- i comportamenti da tenere per evitare di essere raggirati da persone senza scrupoli.

“Molte volte le truffe purtroppo non vengono denunciate, un po’ per vergogna, a

volte perché non se ne vuole parlare. Invece è importantissimo sporgere denuncia – ha spiegato il Capitano De Palma- i truffatori Possono presentarsi sia da soli che in coppia;

solitamente non sono persone violente, il più delle volte sono eleganti e rassicuranti, abili nel parlare, apparentemente colti e dai modi cordiali; possono fingere di essere stati mandati da un conoscente. Il copione della truffe agli anziani è sempre lo stesso. I ladri bussano alla porta travestiti da falsi dipendenti, tecnici o con le scuse più disparate”.

“Quando avete dei dubbi o sorgono dei problemi, ricordate che potete chiamare, a qualsiasi ora, il numero di emergenza “112”. I truffatori a volte si fingono amici o conoscenti dei figli o dei nipoti delle vittime e sostengono che questi debbano loro dei soldi. Convincono quindi gli anziani a dare loro del denaro per ripagare il debito. In questo caso i malcapitati sono spinti a pagare dalla preoccupazione per i loro cari. Tenete presente che gli appartenenti alle forze dell’ordine non chiedono mai soldi. E’ bene comunque non tenere mai somme rilevanti di soldi in casa”.

Diversi gli episodi raccontati dai presenti: dal raggiro per il contratto del telefono, alla truffa del falso incidente, ai ladri entrati in casa con l’uso dello spray soporifero.

A conclusione dell’incontro è stato consigliato agli anziani di leggere l’opuscolo distribuito in sala contenente tutti i consigli utili e di farne passaparola con vicini e conoscenti.

I consigli dal sito dei Carabinieri