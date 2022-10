Anzio. Mario Leocata presenta il suo nuovo libro alla Biblioteca Chris Cappell

Sabato 15 ottobre alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale Multimediale Chris Cappell di Anzio, ci sarà la presentazione in anteprima assoluta del nuovo libro di Mario Leocata.

“Il dottor Leocata, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo – spiegano gli organizzatori – aveva già scelto in passato la città di Anzio per presentare altre sue opere come «Il Tiranno del Pianeta Skorpio» e «Canne Mozze»; ora il suo ritorno sarà per introdurre personalmente al suo pubblico l’ultimo romanzo finito di stampare a maggio: «Il Commissario Ombra», un avvincente giallo ambientato a Roma.

Alla presentazione interverranno, tra gli altri: il dottor Silvano MOFFA, «già Presidente della Provincia di Roma e Sottosegretario alle Infrastrutture – giornalista», il dottor Giuseppe SANZOTTA, Direttore de «Il Borghese» – già Direttore del quotidiano «IL TEMPO» e la dottoressa Cinzia MALVINI, Responsabile dei Servizi Moda e Cultura su «La 7».