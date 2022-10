Anzio. Grave incidente a Lavinio Stazione, coinvolti due giovani motociclisti

Avevano appena superato il posto di controllo che la Polizia stava attuando sulla Nettunense, che 200 metri dopo si sono schiantati contro un’auto. Il brutto incidente in cui sono rimasti coinvolti due giovani motociclisti che ieri, verso le 16.30, è accaduto nei pressi del ponte di Lavinio Stazione. Per motivi ancora non chiari la moto di grossa cilindrata, con a bordo due ragazzi giovanissimi di origine rumena, si è scontrata a forte velocità, con un’auto che stava svoltando verso lo Zodiaco.

I ragazzi sono stati trasportati dal 118, uno in codice rosso all’Ospedale dei Castelli ed uno in codice giallo all’ospedale di Anzio. Dai controlli sono risultati in regola con la moto e la patente, saranno comunque multati per la velocità eccessiva.