Roma. Travolto da auto sul marciapiede sulla Colombo: morto il 18enne

Un ragazzo di 18 anni Francesco Valdiserri è morto questa notte travolto da un’auto sulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con viale Giustiniano Imperatore, a Roma. Il giovane si trovava sul marciapiede e sarebbe stato travolto e schiacciato a un muro da un’auto uscita fuori strada.

Alla guida dell’auto c’era una ragazza di 23 anni che, verso mezzanotte e mezza, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sul marciapiede e travolgendo Francesco Valdiserri che era a piedi.

La giovane, dopo essere stata sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici di rito, è stata arrestata e posta ai domiciliari: aveva un tasso alcolemico pari a 1,57. In queste ore il pm Erminio Amelio, che ha conferito l’incarico per l’autopsia che verrà eseguita domani al Policlinico di Tor Vergata, procederà alla richiesta di convalida dell’arresto. E’ stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

L’auto è stata sequestrata. Insieme alla ragazza, che è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio, si trovava a bordo dell’auto anche un passeggero di 21 anni che ha riportato lievi ferite.

Alla 23enne è stato sequestrato il cellulare sul quale verranno disposti accertamenti anche per capire se una distrazione legata all’uso del telefono possa aver contribuito alla perdita del controllo del mezzo. Per stabilire l’esatta velocità a cui viaggiava l’auto sarà necessaria una perizia tecnica.

La giovane vittima è il figlio di una giornalista del Corriere della Sera, Paola Di Caro. ”Il mio 18enne meraviglioso non c’è più – scrive la madre in un tweet – Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”.