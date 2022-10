Via Ardeatina, falesia a rischio crollo. Interdetto l’accesso al lido Garda

Arriva alla fine della stagione estiva l’ordinanza di interdizione con mezzi permanenti di accesso ai punti di criticità e rischio crollo della falesia in via Ardeatina. Il provvedimento, a firma del comandante della polizia locale di Anzio, Antonio Arancio, nasce dall’esigenza di “tutelare la pubblica incolumità” visti i fattori di rischio idrogeologico che interessano il tratto che va dal lido Garda al Marinaro. “Il dirigente comandante la polizia locale, visti i numerosi fenomeni di smottamento del terreno – si legge nell’ordinanza – che hanno interessato la falesia esistente nella via Ardeatina tratto compreso tra il civico 7 e i civici 79-81 altezza via del Marinaro; visto che si ritiene necessario ed improcrastinabile procedere all’interdizione permanente della predetta area a rischio di smottamento al fine di tutelare la pubblica incolumità; ordina all’ufficio tecnico comunale di adottare misure permanenti di interdizione tramite apposizione di strutture resistenti alle mareggiate tenendo conto dei vincoli paesaggistici e naturali, da apporre negli accessi pubblici all’arenile e nelle sottostanti zone interessate dai crolli”. Ai proprietari delle strutture ricettive ed abitazioni sovrastanti le zone in questione si ordina invece di “interdire con mezzi permanenti tutte le zone che potrebbero essere interessate dai crolli come da prescrizioni degli organi competenti”.