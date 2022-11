Aprilia. Il Comune acquisterà i locali per dotare il Centro per l’impiego di una sede adeguata

Dopo la seconda edizione del Job Meeting Aprilia e l’adesione al progetto regionale “Spazio lavoro”, continua l’attenzione al mondo del lavoro da parte della giunta comunale. Nelle ultime ore il sindaco Antonio Terra, insieme agli assessori Luana Caporaso, Francesca Barbaliscia e Alessandro D’Alessandro, ha ricevuto la responsabile del Centro per l’impiego di Aprilia dottoressa Stefania Picchioni. Al centro del confronto i servizi erogati dalla struttura pubblica, le nuove progettualità e la volontà dell’ente di destinare, a seguito dell’acquisto dell’immobile come da programma Pinqua, 400 metri quadri del centro commerciale denominato “Il Tulipano” al servizio della struttura di via Ugo La Malfa ad uso delle politiche del lavoro. “L’obiettivo è dotare il Centro per l’Impiego di locali adeguati all’erogazione di servizi dedicati al mondo del lavoro del nostro territorio, ha spiegato il primo cittadino Antonio Terra, dopo i rallentamenti dovuti alle note vicende legate al Covid, in questa fase, è importante ripartire e riattivare tutta una serie di servizi rivolti ai cittadini alla ricerca di occupazione. L’idea è fare del Centro per l’impiego un vero e proprio punto di riferimento cittadino per l’inserimento nel mondo del lavoro, l’orientamento, l’assistenza e, come abbiamo già fatto in questi mesi con i Job Meeting, la connessione tra cittadini e aziende”. Il centro di via La Malfa continua a prendere in carico l’utente con una serie di servizi personalizzati mirati all’occupazione e all’autoimprenditorialità. Tra gli ultimi programmi oggetto di lavoro del centro impiego di Aprilia figura GOL “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”. Si tratta di un intervento nazionale finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR e rappresenta il perno dell’azione di riforma delle politiche attive del lavoro e della gestione di misure finalizzate a contrastare la disoccupazione. “GOL, spiegano gli amministratori, è un’offerta di servizi per l’inserimento e il reinserimento lavorativo e la qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori. Ha l’obiettivo di migliorare le opportunità di ricerca e accompagnamento al lavoro delle persone in cerca di una nuova occupazione”. Gli obiettivi strategici del Programma GOL, che in città già vanta 423 sottoscrizione da parte dei cittadini di Aprilia, sono: aumentare il tasso di occupazione, facilitando le transizioni lavorative, attraverso interventi personalizzati e assicurando una formazione adeguata; sostenere le persone e i loro specifici fabbisogni attraverso interventi di politiche attive del lavoro e formazione; ridurre il divario di competenze, il cosiddetto mismatch e aumentare la quantità e la qualità dei programmi di formazione dei disoccupati e dei giovani, anche attraverso un investimento sulla formazione continua degli occupati. Il Centro per l’impiego di via Ugo La Malfa effettua i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì 8:30-12:30; e nei giorni di Martedì e Giovedì anche 15:00-16:30. Indirizzo e-mail: cpicisterna@regione.lazio.it telefono: 0651682510 o 0651682513.