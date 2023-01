Nettuno. Lo stadio di calcio Celestino Masin aspetta ancora il restyling

Le foto che vi mostriamo in questo servizio evidenziano lo stato di abbandono e degrado in cui versa lo stadio comunale di Nettuno. Un impianto sportivo dal passato glorioso, chiuso per motivi di sicurezza e che è stato lasciato degradare fino a rendere inservibili il campo, la pista di atletica, gli spogliatoi e le tribune. Tanto che le squadre del Nettuno sono costrette a giocare nel campo del Loricina. Eppure due anni orsono il Comune aveva ottenuto il finanziamento di un milione di euro dal Credito Sportivo per ristrutturare il Celestino Masin. Ma lungaggini burocratiche hanno fatto sì che assieme al tempo lievitassero anche il costi dei lavori. Tanto che ora gli uffici comunali preposti stanno rimodulando il progetto per poi indire la gara d’appalto. Si spera in tempi brevi.