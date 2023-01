Anzio. Rotta la tubatura sulla Nettunense, tutti senz’acqua

Brutto risveglio questa mattina nel giorno della befana per i residenti del quartiere Falasche e della Nettunense. Tutti senza acqua. Una enorme perdita di acqua potabile sta infatti interessando in queste ore la conduttura generale di Acqualatina su via Nettunense. La rottura della tubatura è avvenuta all’altezza di via della Fornace lasciando a secco i rubinetti di centinaia di abitazioni con gravi disagi per i cittadini. Da Acqualatina assicurano che ripareranno il guasto, ma occorreranno molte ore di lavoro.

Rotture delle tubature che si ripetono quotidianamente visto il grave stato di degrado della rete idrica gestita da Acqualatina. Un danno economico notevole per gli utenti che in bolletta pagano le perdite di acqua della rete. Ma ma anche i costi per i lavori eseguiti con urgenza.