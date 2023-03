Inaugurata a Milano la mostra di Salvemini su “Roma e Anzio”

Inaugurata con un grande successo di pubblico, ieri 2 marzo, alla galleria d’arte IDEA4MI in via Lanzone 23 a Milano la mostra fotografica di Mauro Salvemini – professore emerito all’Universita’ La Sapienza di Roma ed ex assessore di Anzio – su “Roma e Anzio”. Un’idea nata come omaggio a Yangoon, la capitale del Myanmar dove Salvemini aveva organizzato mostre d’arte prima dell’ultima ‘stretta’ dei militari.

“Le immagini di Roma ed Anzio – dice Salvemini – si snodano per omaggiare gli artisti ed i cittadini birmani in un momento difficile della loro esistenza e per continuare a fare circolare cultura ed arte su quel ponte costruito dalla ONLUS Culture2All attraverso i successi di molteplici anni di attività”.

Le ombre dei pini marittimi proiettate dal sole sui muri in entrambe le città, le cupole del Paradiso sul Mare di Anzio e quelle di Roma e tanto

altro nelle foto di Salvemini.

“E’ evidente – scrive in una recensione Paola Valori critica di Micro Arti Visive – come, nello stesso eco trasognato, il “notturno” di Castel Sant’Angelo si specchi con sé stesso nel Tevere eterno, e le file di ombrelloni “spenti” sono il preludio perfetto alle file di colonne antiche dei Fori. Roma e Anzio, due città, due storie uguali e diverse, che stanno dentro al medesimo sogno, urlano di poesia e delicatezza nelle foto di Salvemini, nella speranza di donare a Yangon e al Myanmar una pausa dal loro attuale dramma esistenziale”