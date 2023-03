Alessandra Zeppieri: Il Polo Progressista aderisce al Corteo contro l’inceneritore del 25 marzo

Il Polo Progressista aderisce al Corteo contro l’inceneritore del 25 marzo

L’iter per la realizzazione dell’inceneritore di Roma che sarà ubicato a Santa Palomba, al confine con Ariccia e Albano Laziale, sta proseguendo.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri dichiara di essere soddisfatto perché si procede speditamente secondo la tabella di marcia; dichiara inoltre che “per la prima volta #Roma ha un progetto strategico e organico sui rifiuti, al termine del quale le romane e i romani potranno vivere in una città finalmente pulita come merita”.

Anche il centrodestra getta la maschera e insieme al neo-eletto Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si dichiara, favorevole all’ubicazione dell’inceneritore a Santa Palomba i cui effetti interesseranno tutta la zona #CastelliRomani, area geografica protetta come Parco regionale

Torniamo a denunciare che l’inceneritore non è la soluzione: è una scelta anacronistica e in controtendenza con le indicazioni dell’#UE che, da qui al 2030 impone la riduzione del 30% dei rifiuti. L’#Inceneritore rappresenta un arretramento, una scelta che non farà altro che gravare sul sistema ambientale, sanitario, economico e sociale del #territorio. È un attentato alla salute e alle vita di tutta la cittadinanza.

Lanciamo un appello alle Consigliere e ai Consiglieri neoeletti del Consiglio della #RegioneLazio, e in particolar modo a coloro che durante la campagna elettorale si sono espressi contrariamente alla realizzazione dell’inceneritore di #SantaPalomba, affinché venga subito istituito un tavolo di confronto con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si abbandoni questa scelta scellerata e si avvi al più presto un percorso che metta al centro nella gestione dei rifiuti tecnologie innovative e che abbia come modello di sviluppo l’economia circolare.

Il Polo Progressista aderisce all’iniziativa promossa dal Coordinamento contro l’inceneritore di Albano e invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare al corteo che partirà

Sabato 25 Marzo alle ore 15.30

da piazza Mazzini ad #Albano e terminerà in piazza di Corte ad #Ariccia.

Dichiara in una nota Alessandra Zeppieri, Consigliera regionale di Polo Progressista