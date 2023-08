Anzio. 4 agosto, al Museo Civico Archeologico la conferenza “Adriano e Antinoo a Villa Adriana”.

Anzio Estate Cultura 2023, terzo appuntamento della rassegna culturale Percorsi.

Il Museo Civico Archeologico ospita la conferenza “Adriano e Antinoo a Villa Adriana”.

Il suggestivo salotto all’aperto del Museo Civico Archeologico, alle ore 21.30 di venerdì 4 agosto, ospiterà il terzo appuntamento della rassegna culturale Percorsi, che sta ricevendo un grande successo di pubblico, con la conferenza “Adriano e Antinoo a Villa Adriana”, a cura del Dott. Zaccaria Mari, autore di illuminanti scavi, eseguiti fra il 2005 ed il 2015 nella residenza imperiale, riportando alla luce due estesi complessi in precedenza inesplorati e gettando una luce risolutiva sulla figura di Antinoo, il favorito di Adriano, morto in circostanze misteriose in Egitto nell’anno 130.

Del giovane, originario della Bitinia, infatti, erano noti, dalla residenza imperiale, solo ritratti e statue, mentre gli scavi hanno mostrato che gli fu eretto un edificio interpretabile come tomba-tempio o cenotafio.

Antinoo era venerato anche nella Palestra, che si è rivelata invece un Iseum, ovvero un santuario dedicato alle divinità del pantheon dell’Egitto greco-romano.

Fino al 20 agosto sarà, inoltre, possibile visitare al Museo Civico Archeologico la prestigiosa Mostra “La Fabbrica di San Pietro nelle incisioni del XVI e XVII secolo”, inaugurata lo scorso 14 luglio.

La Mostra è aperta al pubblico secondo gli orari del Museo Civico Archeologico.

Per info https://museoarcheologicoanzio.it