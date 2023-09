Aprilia. Prendono il via oggi i “Salotti Culturali”

Programma salotti culturali

Oggi a Piazza delle Erbe andranno in scena i Salotti culturali, l’evento settembrino che anticipa i festeggiamenti del patrono della città. Sotto la direzione artistica del M° Loris Zecchin e la conduzione di Antonella Rizzo, l’evento si rinnova ancora una volta e mira a creare una corrispondenza concreta tra cultura e cittadini: un’informazione a tutto tondo che mette al centro del dialogo l’espressione umana in tutte le sue declinazioni. Non più solo una vetrina locale e autoreferenziale, ma una possibilità di interagire con il resto del mondo. Oggi venerdì sarà la volta di Claudio Giovanardi, uno dei più autorevoli linguisti italiani, che parlerà dello stato dell’arte nella letteratura, del sessismo linguistico e dell’uso degli anglicismi nella nostra lingua, argomenti di dibattito acceso e ancora irrisolto. Farà da contraltare l’intervento di Ilaria Palomba, giovane scrittrice italiana che da tempo porta avanti la una ricerca sul disagio psichico, sociale, generazionale divulgata attraverso le pagine dei suoi saggi, delle sue poesie e dei suoi romanzi. L’espressione corporea sarà rappresentata dalla danza con Kolada Aprilia che, attraverso la didattica coreutica, avvicinano gli appassionati delle danze caraibiche alla scoperta della cultura del corpo come produttore di emozioni. Concluderà la serata il Trio Monti, ensemble di musica popolare romanesca di raffinata matrice cantautoriale.

Sabato i salotti incontreranno l’arte del mondo con la pittrice e dissidente politica iraniana Rasta Safari per un dialogo su arte e libertà di espressione. A seguire la musica classica con una giovane interprete del territorio, Eleonora Croce, che interpreterà arie famose del repertorio lirico con il pianista M° Roberto Berti. A seguire il linguaggio del corpo incarnato dalle nobili arti marziali con Emanuele Casilli, campione 2023 di kobudo, che dialogherà sul vasto mondo delle discipline marziali orientali un insieme di pratiche fisiche, mentali e psicologiche legate al combattimento.

Finale in grande stile con il concerto di Antonella Vitale, cantante jazz e compositrice, e i suoi musicisti.

“Teniamo particolarmente ai Salotti Culturali sottolinea l’assessore alla cultura Elvis Martino un appuntamento nato nel 2009 e che ha saputo crescere e rinnovarsi negli anni, permettendo ai cittadini di entrare in contatto con le principali novità nel panorama culturale internazionale, nazionale e locale. La volontà di valorizzare questo momento culturale, ci ha suggerito di dedicare due serate a preludio della festa di San Michele, scegliendo come location piazza delle Erbe, un salotto allaperto nel cuore del centro città. Questanno abbiamo deciso di accrescere ulteriormente il livello del dibattito, con ospiti di rilievo del mondo accademico, dellarte, della letteratura, della musica, della danza e della cultura. I temi di attualità e di interesse comune, verranno trattati dagli addetti ai lavori, offrendo al pubblico spunti di riflessione e nuovi punti di vista, offrendo strumenti nuovi per analizzare la realtà che ci circonda.

Si ricorda che in caso di pioggia gli eventi in programma si svolgeranno all’interno dell’aula consiliare “Luigi Meddi” della sede comunale di piazza Roma.