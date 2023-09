Priverno. Si ribalta col trattore, morto Ludovico Passeri 24enne

Un giovane di 24 anni, Ludovico Passeri,ha perso la vita ieri mattina a Priverno (Latina) dopo essersi ribaltato con un trattore in località Boschetto. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, il quale non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

L’ipotesi è che il ragazzo stesse passando su un punto scosceso e che abbia perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per recuperare il corpo è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.