Anzio. Disinfestazione per la zanzara dengue: 29 settembre 1 ottobre

Al fine di contrastare il rischio di riproduzione delle larve di Arbovirosi (Dengue) e per una maggiore efficacia della lotta contro l’annosa problematica della zanzara si comunica che nella notte di venerdì 29/09 dalle ore 23:30 circa fino ad ultimazione dei lavori, verrà effettuato l’intervento di disinfestazione dei focolai larvali riscontrati sul territorio, tramite impiego di macchinario nebulizzante e larvicida, nelle seguenti zone:

Via dei Gladioli -Via dei Gigli -Via Letizia in Fiore – Via delle Ginestre -Via Grazia Fiorita – Stradone Sant’Anastasio -Via delle Margherite – Via dei Giacinti – Via delle Campanelle -Via dei Narcisi – Via dei Ciclamini – Via degli Iris – Via dei Giornalisti -Via Amaranto – Viale alla Marina – Viale Silvana

Si invitano tutti i cittadini a collaborare, con buone pratiche da applicare anche in ambito privato, al fine di ridurre la proliferazione del fastidioso insetto, già a partire dalla sera di venerdì 29 e fino alle ore 05:00 del giorno seguente.

tenere le finestre chiuse a scopo precauzionale, sia durante l’intervento che nelle due ore successive al termine dello stesso;

tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni, comprese le loro ciotole;

togliere eventuale bucato steso;

coprire, se presenti, i giochi dei bambini nei giardini privati;

liberare le griglie di raccolta acqua dalle eventuali autovetture parcheggiate tenendo conto che l’intervento verrà effettuato solo nelle griglie accessibili, e comunque ritenuto concluso per intero;

si informa, altresì, che i prodotti utilizzati sono insetticidi che potrebbero provocare qualche effetto irritante su pelle e mucosa di persone sensibili.

durante il trattamento e nelle due ore successive al termine dello stesso evitare di sostare nelle zone oggetto di intervento.

l’intervento potrebbe essere annullato senza preavviso per motivi di imminente rischio piovosità o forti venti, sarà nostra premura comunicare la variazione della data.

non annaffiare e/o disattivare gli irrigatori automatici nelle 24 ore successive all’intervento.

per l’intervento saranno utilizzati prodotti registrati ed autorizzati dal ministero della salute e scelti in base a criteri di efficacia ed a basso impatto ambientale.

Per eventuali richieste e/o informazioni contattare il numero

351 8148586

Si invita la cittadinanza a consultare il seguente link: https://www.comune.anzio.roma.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_3135.html