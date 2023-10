Nettuno. Il 26 ottobre da Baraonda la presentazione del libro “In buone mani” di Michele Greco

Il 26 ottobre nell’ambito dei “Salotti Culturali” si terrà presso l’associazione Baraonda la presentazione del libro “In buone mani” di Michele Greco. L’evento vedrà la presenza dell’autore, a moderare l’incontro Claudia Mancini di Levante letterario.

“Il volume raccoglie la testimonianza vivida dei giorni e delle emozioni vissute dall’autore durante la lunga degenza del figlio in ospedale e la contestuale malattia del padre. Scritto in prima persona, mette in luce come ogni legame porti con sé dei rischi e che amare significhi anche confrontarsi con una possibile perdita. Matteo, il secondogenito di Michele, a pochi giorni dalla nascita, è colpito da un’emorragia cerebrale e viene ricoverato d’urgenza. In quei giorni Michele si trova a condividere con la moglie una riflessione sul tempo e le cure da dedicare a Matteo, e sull’accudimento di Giovanni, il figlio maggiore di sette anni. Ma c’è anche altro da gestire: l’angoscia per un’ipotetica disabilità futura che potrebbe scaturire dalla malattia e l’aggravarsi delle condizioni del padre”.

Baraonda via Santa Maria 26/28 Nettuno Rm