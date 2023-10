Corso di formazione per le famiglie affidatarie del distretto socio-sanitario LT1

Un corso di formazione per le famiglie affidatarie dei minori attualmente ospiti in struttura, al via il progetto rivolto ai residenti dei comuni inclusi nel Distretto Sociale LT1 (Aprilia, Rocca Massima, Cori e Cisterna di Latina). Una attività progettata per offrire un’opportunità alle famiglie che desiderano intraprendere il percorso dell’affido. Il corso, dopo l’orientamento, permetterà di acquisire competenze specifiche e di ricevere un supporto continuativo.

L’orientamento rappresenta una fase essenziale per le famiglie e per le persone single che aspirano a diventare affidatari dei bambini; permetterà loro di comprendere i compiti, le responsabilità e le gioie dell’affido familiare. I partecipanti avranno accesso a sessioni di formazione avanzate per acquisire competenze sui bisogni di crescita e di sviluppo dei bambini e dei ragazzi, sulle dinamiche psicologiche ed educative familiari, sugli aspetti giuridici e organizzativi. Verrà garantito un supporto costante sia durante che dopo la formazione, così da garantire alle famiglie il sostegno necessario in ogni fase del percorso.

Per partecipare al corso di formazione e iniziare il viaggio insieme ad altre famiglie o persone singole del vostro territorio, contattate il Numero Verde 800.66.15.92 (9.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì) e-mail: affido.distretto.lt1@gmail.com

Il comune di Aprilia si impegna a promuovere l’accoglienza, la solidarietà e l’amore nella comunità. In questo senso il corso di formazione rappresenta un passo importante verso la realizzazione di questa visione. E’ possibile contattare gli uffici ai recapiti indicati anche per avere maggiori dettagli e informazioni direttamente dai responsabili del corso.

“E’ con orgoglio che annunciamo l’avvio di questo progetto – sottolinea l’assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano – un corso di formazione che rappresenta una straordinaria opportunità per le famiglie del distretto 1che intraprendono il percorso dell’affido familiare. Chi intraprende questo percorso, spinto dall’amore, compie un gesto di generosità che contribuisce in modo significativo a migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi all’interno della comunità, talvolta cambiando il corso della loro vita. Per questo è importante che l’amministrazione sia al loro fianco e fornisca loro strumenti e supporto di cui hanno bisogno”.