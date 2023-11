Rete NoBavaglio: Bene il sequestro a Madaffari ma mancano i nomi dei politici incandidabili

“Il sequestro dei beni al boss del litorale laziale Madaffari conferma il radicamento delle mafie nei territori del sud pontino. Una questione che non interessa solo la magistratura e le forze dell’ordine ma anche la società civile che deve continuare a lottare per riappropriarsi di un territorio umiliato e depredato dalla criminalità organizzata. La lotta ai clan non si fa solo con le inchieste giudiziarie ma con l’impegno di tutte le realtà e facendo rete con tutte le associazioni attive sul territorio. In questo contesto la Rete NoBavaglio continua insieme a tante altre organizzazioni il suo lavoro per sensibilizzare i territori sulla legalità in attesa di nuove azioni giudiziarie che facciano luce sulle incandidabilità dei politici coinvolti nell’operazione Tritone di cui ad oggi non si sa ancora nulla”.

RETE NOBAVAGLIO RM Sud / Latina