Mafie: Cafiero De Raho (M5S): Anzio e Nettuno territori da bonificare

“Lo scioglimento dei comuni di Anzio e Nettuno determina l’esigenza di bonificare gli organismi interessati e al tempo stesso di bonificare l’intero territorio che presenta un’altissima presenza mafiosa, stabile dagli anni Sessanta”: lo ha affermato Federico Cafiero De Raho, deputato M5s e vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, in occasione dell’audizione esterna sulla criminalità organizzata in questi territori svoltasi ad Anzio insieme alla commissione competente della Regione Lazio. “E’ certamente necessario prorogare il commissariamento e lavorare a ulteriori accertamenti su tutti gli appalti indicati nell’ordinanza di custodia”, ha aggiunto de Raho, “bisogna poi intervenire per proteggere le prossime amministrazioni con meccanismi che riescano a garantire una impermeabilita’ ai condizionamenti e alle infiltrazioni mafiose: a tal fine noi stiamo lavorando a una commissione che possa affiancare il prossimo sindaco e la prossima amministrazione”.