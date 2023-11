Lavinio. “Skate Plaza” ridotto ad un ammasso di legno bruciato

Anzio 10/11/2012, una data da ricordare.

In questa data, nel Quartiere Zodiaco di Anzio fu inaugurato in pompa magna lo “Skate Plaza”, un’opera che a detta della classe politica dell’epoca , e non solo, avrebbe dovuto rappresentare il fiore all’occhiello della città.

Ed invece, causa la progressiva azione di incuria, il manufatto in questione oggi è ridotto ad un ammasso di legno bruciato, in un’area divenuta nel tempo una discarica a cielo aperto, come dimostra il set fotografico che allego all’articolo.

In un Paese normale, che il nostro credo non sia tale, gli autori del “misfatto” sarebbero stati chiamati a rispondere alla Corte dei Conti per il loro operato, ma siamo in Italia, un posto dove le risorse economiche pubbliche si possono usare senza dover giustificare le modalità

attraverso le quali si usano.

Dalla visione del video accessibile tramite l’accesso a questo link, potrete farvi una un’idea di cosa sia successo a distanza di 11 anni.

Eduardo Saturno