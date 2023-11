Torna in Italia la salma di Sibora Gagani, sabato i funerali a Nettuno

I resti di Sibora Gagani oggi tornano in Italia. A quasi dieci anni dalla scomparsa della ragazza, avvenuta nel 2014 dopo il trasferimento in Spagna insieme al compagno dell’epoca, che poi si è scoperto essere il suo assassino, i resti della giovane sono stati rinvenuti all’interno di un’intercapedine di quella che era stata la casa della coppia per qualche tempo.

La madre di Sibora si è recata in Spagna per riportare le spoglie della ragazza italia. Nella chiesetta del cimitero di Nettuno sarà allestita la camera ardente e domani pomeriggio sabato i funerali presso il santuario Nostra signora delle Grazie. Dopodiché la salma di Sibora sarà tumulata in un loculo messo a disposizione dal Comune di Nettuno.