‘Azione Nettuno’: incontro proficuo con il Prefetto Reppucci

Vorrei ringraziare il Prefetto Dott. Antonio Reppucci per l’appuntamento concesso ad

Azione Nettuno e soprattutto per l’incontro che si è svolto in maniera aperta, cordiale

ed efficace.

Abbiamo chiesto l’appuntamento per una collaborazione all’organizzazione di

laboratori tematici da svolgere prossimamente con l’intento di portare idee nuove per

il futuro della città di Nettuno.

Siamo veramente soddisfatti della risposta di collaborazione che ci è pervenuta

dall’amministrazione.

Devo aggiungere anche che l’incontro non si è limitato solo a questo, ma anche è

evoluto nel cercare di capire insieme come poter uscire dalla situazione difficile che

inevitabilmente la nostra città sta affrontando e che dovrà affrontare nei prossimi

periodi e in quelli successivi al commissariamento.

Le ultime amministrazioni che si sono susseguite, purtroppo, non sono riuscite, per

mancanza di stabilità e competenza, a dare una pianificazione adeguata alla città.

In particolare:

Si è continuato a procedere con interventi sul territorio spot per nulla pianificati e

molte volte anche dannosi.

Si sono persi per mancanze strutturali e di capacità opportunità di finanziamento e di

accordi urbanistici che avrebbero potuto migliorare la viabilità, i parcheggi e la

vivibilità della città.

Abbiamo bisogno di imprenditori lungimiranti che siano disposti a scommettere sul

futuro di Nettuno e non limitarsi a dei ritorni di breve periodo che non permettono la

crescita del benessere generale della città ed il miglioramento dei servizi.

Abbiamo bisogno di un progetto ad ampio respiro che non sia legato al periodo di

un’amministrazione o di un’altra.

Si è convenuto inoltre con il Prefetto che attraverso la stesura di regolamenti

comunali, approvati da una Consiglio Comunale competente, si possono indicare i

limiti e le regole di cui il Paese ha bisogno, evitando così le zone d’ombra che

possono svilupparsi creando situazioni ambigue che non aiutano la crescita della

città.

Abbiamo bisogno di una partecipazione da parte dei cittadini che a qualsiasi titolo

possano dare un contributo concreto grazie alle qualità e alle competenze che,

sicuramente, sono presenti nella nostra città.

I laboratori tematici serviranno proprio a questo al di là degli schieramenti politici e

delle situazioni cristallizzate ormai da molto a Nettuno.

Abbiamo la necessità di nuova “cultura politica” che crei discontinuità con il passato.

Commissario Azione Nettuno

Flavio Biondi