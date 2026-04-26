Gli studenti dell’IC Anzio V alla scoperta dello spazio: visita speciale all’ESA-ESRIN di Frascati

Lo scorso 16 aprile, un gruppo di studenti delle terze della scuola media Virgilio ha vissuto un‘esperienza indimenticabile visitando il centro ESA-ESRIN di Frascati in occasione degli School Open Days. L’iniziativa, organizzata con cura dalla prof.ssa Maria Trinchese, ha visto la partecipazione della Dirigente scolastica Angela Rosato e degli altri docenti di matematica dell’istituto che hanno affiancato i ragazzi come accompagnatori, permettendo loro di immergersi per un’intera giornata nel mondo della ricerca scientifica e dell’esplorazione spaziale. Partecipare a questo evento non è stato semplice: l’Agenzia Spaziale Europea riceve ogni anno tantissime richieste e applica una selezione molto severa, aprendo le porte solo per una settimana a un numero limitato di scuole. Per questo motivo, l’istituto ha dovuto selezionare gli alunni che si sono distinti per l‘impegno e gli ottimi risultati nelle materie scientifiche, rispettando il limite massimo di partecipanti imposto dalla struttura.

La giornata è stata intensa e ricca di stimoli, con un programma che ha visto i ragazzi impegnati in sei diverse attività pratiche. Tra i momenti che hanno riscosso più successo ci sono stati sicuramente il lancio di alcuni modelli di razzi e i laboratori dove, guidati da giovani ingegneri dell‘ESA, i ragazzi hanno potuto assemblare parti di un vero vettore spaziale. Non sono mancate sessioni dedicate allo studio dei meteoriti e visite ai centri multimediali per capire come i satelliti osservano la Terra e i cambiamenti del clima. Anche la pausa pranzo è stata piacevole, trascorsa all’aperto nei grandi spazi verdi della struttura.

L‘obiettivo principale di questa uscita è stato quello di avvicinare i giovani ai temi dell’ambiente e della tecnologia, stimolando la loro curiosità e il gioco di squadra. Grazie alla perfetta organizzazione dell’ESA e alla pianificazione della scuola, i ragazzi hanno potuto toccare con mano il mondo delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), ricevendo spunti preziosi per le loro scelte future, sia nello studio che nel lavoro. Gli studenti sono rientrati entusiasti, portando con sé il ricordo di una giornata speciale passata ai confini dell’universo.