“Voci e Visioni”: a Garbatella l’inaugurazione del MEET Film Festival 2026

Musica dal vivo e cinema per un festival diffuso tra Roma e il territorio

Si apre a Roma, nel cuore della Garbatella, l’edizione 2026 del MEET Film Festival, l’evento internazionale dedicato al cinema della scuola e dei giovani. L’inaugurazione è in programma il 29 aprile alle ore 20:30 presso il Teatro Garbatella con “Voci e Visioni”, uno spettacolo che unisce musica dal vivo e immagini in movimento in un’unica esperienza immersiva.

Protagonista della serata sarà l’orchestra EtnoMuSa della Sapienza Università di Roma, che accompagnerà dal vivo una selezione di cortometraggi del Festival, costruendo un racconto tra suoni, storie e culture. La serata si svilupperà come un flusso continuo tra musica, cinema e interventi performativi, offrendo al pubblico un’esperienza artistica originale e coinvolgente.

Il MEET Film Festival, promosso dall’Associazione MEET – Movies for European Education and Training, rappresenta da anni un punto di riferimento per il cinema educativo a livello internazionale. Ogni edizione raccoglie opere provenienti da oltre 100 Paesi, affrontando temi legati ai giovani e alla contemporaneità: inclusione, ambiente, diritti, relazioni e trasformazioni sociali.

L’edizione 2026 si presenta come un festival diffuso, con tappe a Roma, Anzio, Mazara del Vallo e Soverato, rafforzando il legame tra cultura, scuola e territori.

Quest’anno ad Anzio, città che ha concesso il Patrocinio all’iniziativa, il MEET Film Festival propone una giornata che coniuga dimensione educativa e valorizzazione del patrimonio locale. Il 28 aprile, presso l’Aula Magna “Salustri” dell’I.C. Anzio V, si svolgeranno due appuntamenti: in mattinata l’evento conclusivo del progetto europeo Erasmus+ Values in Motion, con la proiezione dei cortometraggi realizzati dalle scuole di Zaragoza e dagli Istituti Comprensivi Anzio III, IV e V; nel pomeriggio, il primo evento del progetto Schools MEET Cinema 3.0, con i lavori realizzati dagli studenti del territorio alla presenza di famiglie e comunità scolastica.

La giornata sarà arricchita anche da un programma di visite culturali rivolte ai docenti italiani e spagnoli, che potranno scoprire alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui la Villa Imperiale con le grotte affacciate sul mare e il Museo Civico Archeologico di Villa Adele, in un dialogo tra formazione, paesaggio e identità locale.

Il Festival si inserisce nella terza edizione del progetto Schools MEET Cinema, sostenuto dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (MiC e MiM), che promuove l’educazione all’audiovisivo nelle scuole attraverso percorsi formativi, laboratori e produzioni realizzate dagli studenti.

Con “Voci e Visioni”, il MEET Film Festival inaugura così un percorso che attraversa città e comunità, mettendo al centro il cinema come strumento di espressione, educazione e partecipazione.

EtnoMuSa

EtnoMuSa è la prima orchestra universitaria in Europa dedicata alla musica di tradizione orale ed etnica. Fa parte del progetto MuSa Sapienza della Sapienza Università di Roma.

Fondata nel 2012 e diretta dal 2023 da Francesco Berrafato, l’orchestra è composta da studenti, docenti e personale dell’Ateneo e lavora sulla musica tradizionale italiana e mediterranea, interpretata come pratica viva e in continua evoluzione.

Dettagli evento

📍 Teatro Garbatella

📅 29 aprile 2026

🕒 Ingresso ore 20:15 – Inizio ore 20:30

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (posti limitati)

Per maggiori informazioni https://meetfilmfestival.eu