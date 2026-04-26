Roma, operazione decoro alla Rampa del Sangallo, i Carabinieri bonificano l’area con l’ausilio del personale Ama

ROMA – OPERAZIONE

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno eseguito un mirato servizio antidegrado presso la Rampa del Sangallo, area di rilievo monumentale situata nel cuore del Municipio I. L’intervento è stato pianificato per contrastare l’occupazione abusiva di spazi pubblici e ripristinare le necessarie condizioni di decoro e sicurezza nella zona.

Durante le operazioni di controllo, i militari hanno riscontrato la presenza di numerose tende e accampamenti di fortuna, allestiti con materiali di recupero, che ostruivano il passaggio e compromettevano le condizioni igienico-sanitarie dell’area. All’interno di questi insediamenti precari, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno identificato 11 persone che stazionavano indebitamente sul suolo pubblico, le quali sono state invitate ad allontanarsi per consentire il ripristino della normale fruibilità del sito.

Contestualmente alle procedure di identificazione, i militari hanno richiesto e coordinato l’intervento straordinario di una squadra operativa dell’AMA. Gli operatori ecologici hanno provveduto alla rimozione immediata delle masserizie, dei giacigli improvvisati e dei rifiuti accumulati, portando a termine una bonifica completa della rampa.

L’attività si inserisce nel quadro dei quotidiani servizi preventivi e antidegrado svolti dall’Arma dei Carabinieri per monitorare le aree urbane più sensibili, garantendo il rispetto delle norme sulla convivenza civile e la tutela del patrimonio storico e architettonico della città.