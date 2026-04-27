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Incendio in una roulotte a Torrino, un ferito grave

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Intorno alle 22:30 di ieri, in via Oceano Indiano, si è verificato un grave incendio che ha coinvolto una roulotte in sosta presso un’area verde nel quartiere Torrino Nord.

I militari del Nucleo Operativo PMZ della Compagnia Carabinieri Roma EUR e della Stazione Carabinieri Roma EUR sono intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di un rogo sprigionatosi all’interno del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 62 anni, senza fissa dimora, è rimasto coinvolto dalle fiamme mentre era intento a cucinare, probabilmente a causa del malfunzionamento di un fornelletto a gas.

L’uomo è stato prontamente soccorso da alcuni passanti e successivamente trasportato in codice rosso dal personale sanitario presso l’ospedale “Sant’Eugenio”, dove si trova attualmente in pericolo di vita.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l’incendio, mentre i rilievi tecnici sono stati affidati ai Carabinieri della 7ª Sezione del Nucleo Investigativo di Roma. La roulotte, completamente distrutta dalle fiamme, è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti sulle cause esatte dell’accaduto.

 

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