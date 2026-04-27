Roma, aggredisce la ex compagna davanti alla loro figlia di 15 mesi. Arrestato

La scorsa mattina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 42enne romano, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti e lesioni personali commessi nei confronti della ex compagna.

L’intervento è scattato a seguito di una chiamata d’emergenza al NUE 112 effettuata dalla vittima, una 27enne romana che ha riferito di essere stata aggredita dall’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Da quanto ricostruito dai Carabinieri, l’episodio di violenza è avvenuto per futili motivi e, fatto ancora più grave, alla presenza della figlia della coppia, una bambina di soli 15 mesi.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice giallo presso il Policlinico “Tor Vergata”, dove i medici le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni.

È stata attivata la procedura del “Codice Rosso” ed è stato alimentato l’applicativo “SCUDO”, il sistema di monitoraggio interforze dedicato alla prevenzione delle violenze domestiche.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.