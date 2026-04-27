S. I. Aprilia: piena solidarietà a Rossana Gabrieli. Basta odio: il 25 aprile non si intimidisce, si difende!

Sinistra Italiana Aprilia esprime piena, affettuosa e combattiva solidarietà alla nostra iscritta Rossana Gabrieli, colpita mentre partecipava al corteo del 25 aprile a Roma, in un’aggressione vile e inquietanteche ferisce non solo due persone, ma il senso stesso della Festa della Liberazione.Rossana è una nostra compagna, nostra referente di Scuola e Cultura, distintasi per i suoi studi,pubblicazioni e profilo professionale di livello nazionale, una figura quindi conosciuta e stimata adAprilia e in Italia, una donna impegnata da sempre nella difesa dei valori democratici, antifascisti,sociali e costituzionali. A lei e alle altre persone coinvolte va il nostro abbraccio più forte, conl’augurio di una pronta guarigione e con la certezza che nessuna intimidazione potrà mai spegnere laloro voce, né quella di chi continua a scendere in piazza per la libertà, la pace e la democrazia.Quanto accaduto non può essere liquidato come un episodio isolato o come un gesto folle. Colpire due persone durante una manifestazione del 25 aprile, mentre indossano simboli dell’ANPI, acui diamo la nostra solidarietà, e partecipano a una giornata di memoria e Resistenza, ha un significatopolitico preciso. È il frutto avvelenato di un clima che da troppo tempo viene alimentato dallaretorica delle destre: una retorica che delegittima l’antifascismo, relativizza la storia, attacca chi manifesta, criminalizza il dissenso e trasforma l’avversario politico in un nemico.Quando si continua a minimizzare il fascismo, quando si evita persino di pronunciare conchiarezza la parola antifascismo, quando si alimentano campagne d’odio contro chi difende la Costituzione nata dalla Resistenza, si costruisce un terreno pericoloso. E su quel terrenopossono germogliare intimidazioni, violenze, provocazioni e aggressioni.Per questo diciamo con forza che non basta una solidarietà di circostanza. Serve una presa diposizione netta, chiara, inequivocabile. La democrazia si difende anche chiamando le cose con il loronome: l’antifascismo non è una parte, è il fondamento della Repubblica.Ringraziamo il nostro Segretario nazionale Nicola Fratoianni per le parole immediate e nette didenuncia e vicinanza, e con lui tutto il Partito nazionale di Sinistra Italiana, che ancora una volta ha saputo stare dalla parte giusta: quella delle persone aggredite, della Costituzione, della memoria democratica e della lotta contro ogni rigurgito fascista.A Rossana diciamo: non sei sola. Aprilia antifascista è con te. Sinistra Italiana è con te. L’interopaese è con te.Continueremo a stare nelle piazze, nei territori, nei luoghi della democrazia. Con più forza, con piùdeterminazione, con più coraggio.Perché il 25 aprile non si intimidisce.Il 25 aprile si onora.E la Resistenza continua.

Sinistra Italiana ApriliaCircolo “Anna Pezzotti”