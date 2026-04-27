Nettuno celebra il 25 Aprile con il quinto appuntamento del cartellone della Liberazione: “La Resistenza delle Donne”

Prosegue a Nettuno il programma di iniziative dedicate alla Festa della Liberazione con il quinto evento del cartellone promosso dall’Assessorato alla Cultura. Un percorso di memoria, approfondimento e partecipazione civile che continua a coinvolgere la città attraverso appuntamenti di grande valore storico e culturale.

Oggi alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare di Nettuno, andrà in scena “La Resistenza delle Donne”, un intenso evento culturale che riporta al centro della narrazione storica il ruolo decisivo delle donne nella lotta di Liberazione, troppo a lungo rimasto in secondo piano.

L’evento vedrà come lettori *Dario Sandro Vaggi* e *Francesca De Francesco*, con musiche e foto curate da *Ezio Braccioforte*, mentre la regia è affidata a *Francesca De Francesco*. Una formula che intreccia parole, immagini e suggestioni sonore per restituire voce e volto a quelle donne che, tra il 1943 e il 1945, scelsero di opporsi al nazifascismo.

Si tratta di storie vere di staffette partigiane, combattenti, madri, lavoratrici, giovani studentesse e donne comuni che misero a rischio la propria vita per la libertà. Non solo supporto logistico, ma partecipazione attiva, coraggio, sacrificio e desiderio di emancipazione in un’Italia ancora profondamente patriarcale. Un patrimonio di memoria che oggi torna a parlare con straordinaria attualità.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul significato autentico del 25 Aprile, riscoprendo il contributo femminile alla nascita della democrazia italiana e rendendo omaggio a tante protagoniste dimenticate della nostra storia.

L’Amministrazione comunale conferma così la volontà di celebrare la Liberazione non soltanto come ricorrenza istituzionale, ma come momento vivo di coscienza collettiva, confronto e crescita culturale. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza. Un invito a partecipare per ascoltare, ricordare e comprendere quanto la libertà conquistata debba ancora oggi essere custodita e difesa, anche attraverso la memoria delle donne che la resero possibile.