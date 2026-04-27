Sicurezza sul lavoro: Cgil e Fillea, domani alla Torre dei Conti per ricordare Octav Stroici e tutte le vittime del lavoro

“Domani 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, saremo alla Torre dei Conti dove deporremo una corona per ricordare Octav Stroici, l’operaio edile di 66 anni deceduto a seguito del crollo parziale della Torre, e tutte le persone che hanno perso la vita lavorando. La commemorazione si svolgerà alle ore 8.00 e vedrà la presenza dei familiari di Octav, dei colleghi sopravvissuti al crollo, tra cui Gaetano La Manna, delle lavoratrici e dei lavoratori. Sono stati invitati anche i rappresentanti istituzionali”. Lo comunicano in una nota la Cgil Roma e Lazio e la Fillea Roma e Lazio.

“L’iniziativa, oltre a ricordare le vittime, vuole mantenere alta l’attenzione su una strage che non si ferma. – proseguono le organizzazioni sindacali – Nei primi due mesi del 2026 le denunce d’infortunio nella nostra regione sono aumentate del 12,4% rispetto al primo bimestre dello scorso anno, del 17% le denunce di malattie professionali. Undici sono le persone che hanno perso la vita.”

“Prevenzione, controlli, formazione, investimenti sulla sicurezza e una piena assunzione di responsabilità da parte delle imprese e delle istituzioni sono le precondizioni affinché il lavoro non sia più causa di morte e sofferenza per le persone. Per questo la giornata di domani non sarà soltanto un momento di memoria, ma anche un richiamo forte alla necessità di fermare una scia di infortuni e morti che continua a colpire chi per vivere deve lavorare”.